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Começa o Campeonato Municipal de Futebol Amador 2017

Com 9 equipes, campeonato deverá ser encerrado no dia 26 de novembro

Renan Nucci

Publicado em 29/08/2017 às 15:56

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Teve início domingo (27) no Estádio Municipal Aureste Félix Garcez o Campeonato Municipal de Futebol Amador de Bonito - 2017, que conta com a participação de nove equipes e que deverá ser encerrado no dia 26 de novembro.

As duas partidas de estreia tiveram como resultados o placar de 7 a 1 para a equipe C.A.S.A, que enfrentou a equipe Diluna F.C., no primeiro jogo, e de 6 gols para o Gol Bonito contra 4 da equipe Palestra, no jogo seguinte.

Os jogos serão realizados aos domingos, dois no período da manhã e um à tarde (todos no Estádio Municipal), com duração de 80 minutos (quarenta minutos cada tempo, com 10 minutos de intervalo).

A equipe de arbitragem é formada por árbitros que realizaram curso de formação e de reciclagem para atuar no setor.

Participam do campeonato as equipes Diluna F.C., Gol Bonito, EC. União Vale Verde, Juventus, PSF, Palestra, C.A.S.A, E.C. Rincão Bonito e E.M. Gessos.

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