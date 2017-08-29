A semifinal da Copa Evangélica de Futsal acontece nesta quarta-feira, 30 de agosto, a partir das 19h30, no Ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros. A entrada é franca. No primeiro jogo se enfrentam IEQ Marcílio Dias B e Arthur Marinho. Em seguida entram em quadra Renascer A contra IEQ Aeroporto.



O Marcilio Dias B chegou à semi após eliminar o Vida e Amor por 7 a 0. Já o Arthur Marinho fez um jogo bastante movimentado contra o Marcílio Dias A e acabou vencendo por 11 a 10. O Renascer A bateu o Cristo para o Mundo por 5 a 2, enquanto o Aeroporto goleou o Batista do Caminho por 4 a 1.



A grande decisão está marcada para o dia 31 de agosto no Poliesportivo. A competição é realizada pela Igreja Comunidade Evangélica Vida e Amor e coordenada pela Associação dos Oficiais de Arbitragem (AOAFS), com apoio da Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec).