Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 03:15

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Equipe de Jardim é campeã no handebol nos Jogos da Juventude

Flavio Brito

Publicado em 07/09/2017 às 08:51

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A equipe da Escola Coronel Pedro Rufino, de Jardim, é a campeã do torneio masculino de handebol dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums). A final foi nesta quarta-feira (6), no ginásio Fernando Fontoura, em Coxim (MS).

A partida foi dura. Experiente, o time do Colégio Anglo, de Dourados, controlou o placar durante todo o primeiro tempo, mas sem abrir mais do que quatro gols de vantagem. Jardim melhorou na partida e terminou a etapa inicial perdendo por um gol: Dourados 11×10 Jardim.

No segundo tempo, o jogo continuou equilibrado. Com desempenho parecido, na defesa e no ataque, os times trocaram gols e desperdiçaram muitas chances. Jardim explorou a jogada próximo à ponta esquerda. Dourados priorizou o giro com entrada do atacante de frente para o goleiro adversário. 

Até esse momento, a vantagem era do time do destaque da decisão: Gabriel, de Dourados. Jardim melhorou a marcação, o goleiro Tálisson acertou o posicionamento e com defesas importantes ajudou o time a conquistar a virada. O time de Jardim ainda desperdiçou quatro ataques seguidos, mas o goleiro impediu que Dourados retomasse a dianteira do marcador. 

A diferença por um gol deixou o título indefinido até o último minuto, quando os meninos da Coronel Rufino foram mais efetivos e fecharam a partida em 22×20. Vitória e medalha de ouro para Jardim. “Estou muito feliz em poder ganhar esse título que foi tão esperado. Tem quatro anos que a gente está trabalhando e lutando por esse título. Agora vamos trabalhar forte para representar o Mato Grosso do Sul”, disse David. O colega Tálisson concorda. “Foi muito dificil, muito tempo penando. Neste jogo nós melhoramos e ganhamos. É uma maravilha poder jogar o brasileiro”.

Na análise do técnico campeão, o jogo foi como o esperado. “Jogo duro. Digno de uma decisão. Bom para jogar e para assistir. Nossa defesa fez diferença no segundo tempo. Agora a gente vai se preparar, fazer muitos jogos para representar bem e dar orgulho ao nosso Estado”, falou Cristhian.  O time de Campo Grande bateu Nioaque e ficou com o terceiro lugar, completando o pódio. No feminino, o título foi para Campo Grande. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo