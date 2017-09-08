Últimos dias de inscrições para corrida e pedalada da Semana Nacional de Trânsito

Esportes
Eventos esportivos ocorrem em Campo Grande, Três Lagoas, Dourados e Paranaíba durante o mês de setembro
Com a finalidade de conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, valorizando as ações do cotidiano e visando a participação de todos para a preservação de vidas, a Semana Nacional de Trânsito de 2017, segue a temática proposta pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), com o tema “Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito”.
Buscando agregar o maior número de pessoas envolvidas e impactadas pelo tema, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) ampliou o número de eventos esportivos durante o mês de setembro no estado. Ao todo 7 cidades irão realizar corrida de rua e pedalada, com um total vagas para 3.900 participantes.
Neste final de semana Ponta Porã sediará o primeiro evento da SNT 2017, com a realização da corrida de rua que disponibilizou 500 vagas. As corridas terão percurso de 5 e 10 km, já as pedaladas entre 7 e 10 km, dependendo da cidade. Os percursos serão predominantemente nas avenidas principais das cidades.
Nesta edição a inscrição dos eventos está sendo realizada através do aplicativo Kmais Clube de Vantagens, disponível para Android e iOS. Ressaltando que a inscrição é gratuita.
Confira os eventos com inscrições abertas:
CORRIDAS
Três Lagoas:
Data do evento – 17/09
Inscrições – de 28/08 a 8/09
Campo Grande:
Data do evento – 24/09
Inscrições – de 4 a 15/09
PEDALADAS
Dourados:
Data do evento – 16/09
Inscrições – de 28/08 a 12/09
Paranaíba:
Data do evento – 23/09
Inscrições – de 04 a 19/09
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