Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 03:16

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Lucas Lima supera "solidão" para ditar ritmo do Santos em vitória no clássico

Camisa 10 do Peixe quebra a marcação corintiana, movimenta-se pelo campo todo e é o grande destaque da partida. Foco, agora, é a Libertadores

Luiz Guido Junior

Publicado em 11/09/2017 às 08:56

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

É inquestionável a importância que Lucas Lima tem no esquema tático do Santos. Quando o camisa 10 está inspirado, é muito difícil parar o Peixe, ainda mais na Vila Belmiro. Não importa se o adversário é o líder do Campeonato Brasileiro, que ainda não havia perdido como visitante na competição e, até então, estava invicto em clássicos em 2017.

Sob a batuta do meia, o homem do jogo, o Santos venceu o Corinthians por 2 a 0 no último domingo, na Vila Belmiro, encurtou a vantagem do rival na liderança para nove pontos, além de ter encostado no vice-colocado Grêmio, que tem dois pontos a mais na tabela. A invencibilidade do Santos, contando todas as competições, já dura 16 partidas.

Desde o início do duelo, Lucas Lima já mostrava que estava querendo jogo. Mesmo sem muita ajuda de Alison e Renato, que focaram mais na recomposição defensiva para parar as investidas corintianas, ele fez de tudo:

*Voltou para buscar o jogo;

*Ajudou na saída de bola;

*Foi responsável por diversas oportunidades criadas pelo Santos;

*Sofreu várias faltas, amarelando diversos atletas do Corinthians;

*Foi o jogador mais participativo do clássico, estando em praticamente todos os lados do gramado.

Melhor em campo, o Santos soube como enfrentar o Corinthians e fez o rival provar de seu próprio veneno. No início do clássico, o Peixe se comportou como mandante: fez o abafa, pressionou e exigiu grandes intervenções de Cássio.

Depois, soube como anular Jô, principal jogador do Corinthians, que pouco encostou na bola, além de esperar o erro do adversário para colocar em prática a característica fundamental da equipe comandada pelo técnico Levir Culpi: o contra-ataque. Os dois gols do Peixe saíram dessa forma e, claro, ambos tiveram a participação de Lucas Lima.

No primeiro, o camisa 10 aproveitou corte errado de Pablo e mandou a bola para o fundo da rede, colocando o Peixe em vantagem no placar. Destaque, também, para Bruno Henrique. O atacante, um pouco sumido na etapa inicial, voltou do intervalo com comportamento diferente: ajudou na criação das jogadas e explorou a velocidade no lado esquerdo, infernizando a vida de Fagner.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo