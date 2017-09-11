Lucas Lima supera "solidão" para ditar ritmo do Santos em vitória no clássico

Esportes
Camisa 10 do Peixe quebra a marcação corintiana, movimenta-se pelo campo todo e é o grande destaque da partida. Foco, agora, é a Libertadores
É inquestionável a importância que Lucas Lima tem no esquema tático do Santos. Quando o camisa 10 está inspirado, é muito difícil parar o Peixe, ainda mais na Vila Belmiro. Não importa se o adversário é o líder do Campeonato Brasileiro, que ainda não havia perdido como visitante na competição e, até então, estava invicto em clássicos em 2017.
Sob a batuta do meia, o homem do jogo, o Santos venceu o Corinthians por 2 a 0 no último domingo, na Vila Belmiro, encurtou a vantagem do rival na liderança para nove pontos, além de ter encostado no vice-colocado Grêmio, que tem dois pontos a mais na tabela. A invencibilidade do Santos, contando todas as competições, já dura 16 partidas.
Desde o início do duelo, Lucas Lima já mostrava que estava querendo jogo. Mesmo sem muita ajuda de Alison e Renato, que focaram mais na recomposição defensiva para parar as investidas corintianas, ele fez de tudo:
*Voltou para buscar o jogo;
*Ajudou na saída de bola;
*Foi responsável por diversas oportunidades criadas pelo Santos;
*Sofreu várias faltas, amarelando diversos atletas do Corinthians;
*Foi o jogador mais participativo do clássico, estando em praticamente todos os lados do gramado.
Melhor em campo, o Santos soube como enfrentar o Corinthians e fez o rival provar de seu próprio veneno. No início do clássico, o Peixe se comportou como mandante: fez o abafa, pressionou e exigiu grandes intervenções de Cássio.
Depois, soube como anular Jô, principal jogador do Corinthians, que pouco encostou na bola, além de esperar o erro do adversário para colocar em prática a característica fundamental da equipe comandada pelo técnico Levir Culpi: o contra-ataque. Os dois gols do Peixe saíram dessa forma e, claro, ambos tiveram a participação de Lucas Lima.
No primeiro, o camisa 10 aproveitou corte errado de Pablo e mandou a bola para o fundo da rede, colocando o Peixe em vantagem no placar. Destaque, também, para Bruno Henrique. O atacante, um pouco sumido na etapa inicial, voltou do intervalo com comportamento diferente: ajudou na criação das jogadas e explorou a velocidade no lado esquerdo, infernizando a vida de Fagner.
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