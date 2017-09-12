Santos faz primeiro treino no Equador antes de jogo de ida contra o Barcelona

Santos fez na noite desta segunda-feira o primeiro treino no Equador antes da partida contra o Barcelona, na quarta-feira, pela ida das quartas de final da Libertadores. Desgastados por conta da partida contra o Corinthians e a desgastante maratona de 16 horas de viagem até Guayaquil, o elenco alvinegro não trabalhou com bola.

Os atletas ficaram na academia e realizaram atividades regenerativas. O único trabalho em campo será na noite desta terça, quando o técnico Levir Culpi comandará um treino no estádio Monumental, local do duelo contra o Barcelona.

O Peixe deve ter duas mudanças na escalação em relação à ao clássico do último domingo. David Braz, que cumpriu suspensão, volta à zaga no lugar de Gustavo Henrique, e Copete, machucado, dará lugar a Thiago Ribeiro.

Veja as informações do Santos para o jogo contra o Barcelona:

Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo

Data e horário: quarta-feira, às 21h45 (de Brasília)

Provável escalação: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Zeca; Alison, Renato e Lucas Lima; Thiago Ribeiro, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira

Desfalques: Gustavo Henrique (estiramento no joelho esquerdo), Copete (mialgia na coxa direita), Vecchio (preservado pela comissão técnica), Nilmar (conjuntivite) e Vitor Bueno (ruptura dos ligamentos do joelho direito)

Pendurados: Ninguém

Arbitragem: Daniel Fedorczuk, auxiliado por Richard Trinidad e Daniel Popovits (todos do Uruguai)

Transmissão: TV Globo para Santos (com Antônio Marcos e Marcio Calves)

Tempo Real: GloboEsporte.com, a partir das 20h45