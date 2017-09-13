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Vôlei de Praia

Atleta da Capital passa por classificatória e segue no Open Brasileiro

Aquidauanense Talita participa da competição

Renan Nucci

Publicado em 13/09/2017 às 16:56

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A etapa de Campo Grande do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia, a primeira da temporada 2017/18, teve início nesta quarta-feira (13) nas areias do Parque das Nações Indígenas. Nove jogos marcaram a disputa do classificatório feminino, e oito duplas avançaram à fase de grupos.

No primeiro dia de jogos, o destaque ficou com a atleta campo-grandense Danielle (MS), que ao lado da parceira Leize (SC) conquistou uma das oito vagas. As duas venceram Índia e Suellem (PA) por 2 sets a 0 (21/16 e 22/20).

“É uma satisfação enorme conquistar essa vaga, me sinto realizada. Todo investimento e treinamento que fiz para estar entre as melhores atletas, jogando o principal torneio do país valeu a pena”, comemorou.

Outras sete duplas se classificaram para a fase de grupos: Luiza Amélia/Semírames (CE/SP), Eunyce/Camila (AL/PR), Flávia Moura/Bárbara (RJ), Diana/Mayana (RJ/TO), Aline/Thais (SC/RJ), Carol Won-Held/Lígia (RJ) e Fabiola/Fabrine (DF/BA). Os oito times que conquistaram a vaga pelo classificatório se juntam as 16 duplas que já estavam garantidas no torneio pelo ranking de entradas, formando seis grupos.

Já estão nesta lista Larissa/Talita (PA/AL), Ágatha/Duda (PR/SE), Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), Elize Maia/Taiana (ES/CE), Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ), Josi/Lili (SC/ES), Juliana/Carol Horta (CE), Val/Ângela (DF/RJ), Victoria/Tainá (MS/SE), Carol Solberg/Maria Elisa (RJ/PE), Naiana/Rachel (CE/RJ), Sandressa/Neide (AL), Andrezza/Izabel (AM/PA), Renata/Andressa (RJ/PB), Erica Freitas/Rafaela (MG/PA) e Vitoria/Juliana Simões (RJ/PR).

As 24 duplas disputam a fase de grupos em seis grupos de quatro times. Os primeiros e segundos colocados de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados vão para as oitavas de final. Desta etapa em diante o torneio segue em formato eliminatório direto até a decisão. A final feminina acontece na noite de sábado (16), enquanto a disputa do ouro no torneio masculino fica para a manhã de domingo (17).

O Circuito Brasileiro 2017/2018 é composto por sete etapas, três delas que ocorrem até o final deste ano, enquanto outras quatro serão realizadas em 2018, com cidades e datas a definir. Além de Campo Grande, o tour nacional passará por Natal (RN), de 18 a 22 de outubro, e Itapema (SC), de 15 a 19 de novembro.

Torneio

Os jogos da etapa campo-grandense do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de praia continuam nesta quinta-feira (14), com as disputas classificatórias masculinas e a fase de grupo feminina. A entrada no evento é gratuita. Os portões abrem às 8h, pela Rua Antônio Maria Coelho.

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