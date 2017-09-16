Com vitória de Talita, Mato Grosso do Sul já está na final do vôlei de praia

Com a aquidauanense Talita Antunes, Mato Grosso do Sul já está garantido em uma das finais do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia 2017/2018 na arena do Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. Na semifinal do torneio feminino na manhã deste sábado, ela e a parceira paraense, Larissa, eliminaram a dupla Eliza Maia (ES)/Taiana (CE) com vitória por 2 sets a 0, parciais de 21/17 e 21/18.

Na grande final, às 18h30, Talita e Larissa vão enfrentar a dupla Maria Elisa (PE)/Carolina (RJ), que na semifinal venceram a dupla formada por Ágatha (PR)/Duda (SE).

No caminho da final, Talita e Larissa superaram nas quartas de final Val/Ângela (RJ/DF) por 2 sets a 0 (21/16, 21/14). A campanha da dupla na etapa campo-grandense da competição nacional já soma cinco vitórias, todas por 2 sets a 0. Talita é federada por Alagoas, foi campeã em Campo Grande na temporada passada, e pode repetir a façanha neste sábado.

“Estamos crescendo dentro do torneio e chegar na final em Campo Grande é muito bom”, disse Talita. No início, o jogo semifinal teve momentos de tensão com vantagens de Taiana e Eliza no placar, mas nada que a experiência e o talento das finalistas não superassem.