MS termina Jogos da Juventude com 16 medalhas no Paraná

A delegação de Mato Grosso do Sul que participou das modalidades individuais dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) voltou para casa com 16 medalhas: um ouro, três pratas e 12 bronzes. O número supera 2016 em quatro conquistas.



A medalha dourada foi ganha por Ricardo Filho, no judô. Ele venceu o atleta de Santa Catarina na categoria ligeiro, no golden score. O pódio foi o último individual dos nove alcançados pelos judocas do Estado: as pratas de Silveni Santos e Keller Gomes e os bronzes de Lis Rosendo, Fantine Medeiros, José Demarco, João Pedro Andrade, Écio Neto e Ana Cláudia Pina . O bom desempenho foi coroado com os bronzes por equipe nos naipes masculino e feminino.



Ana Cláudia Pina, Ana Fernandes, Caoane Jesus, Manuela Souza, Lis Rosendo, Fantine Medeiros, Silveni Santos e Kanã Waura de Carvalho comandadas pelo técnico Jorge Yamawara derrotaram Pernambuco por 3×0. Já o técnico Marcelo Matos orientou Ricardo Filho, Samuel Amarilha, Écio Neto, João Pedro Andrade, Keller Gomes, José Demarco, Diogo Silva e Luiz Miguel Vital na vitória sobre Santa Catarina.



No atletismo, Mato Grosso do Sul abocanhou dois bronzes. Thaylla Silva, no lançamento de disco e Marcielly Ramos no arremesso de peso. Além dos pódios, o Estado esteve na maioria das finais, incluindo os 250m rasos, lançamento de dardo, salto em distância, salto em altura e revezamento 4x75m. Na natação, o destaque foi Luiz Felipe Loureiro. O atleta conquistou duas medalhas: o bronze nos 400m nado livre e a prata nos 200m nado livre.



A novidade foi o bronze no torneio feminino de duplas do badminton. Em sua segunda participação no JEJ, Mato Grosso do Sul já alcançou o pódio da segunda divisão. Isabelly Wachi e Gisele Rosa ficaram com o terceiro lugar após bater as parcerias de Rondônia, Distrito Federal e Minas Gerais.



“Ficamos muito satisfeitos e orgulhosos de nossos atletas. Sabíamos que nosso nível técnico tinha melhorado e mostramos que temos condições de brigar por lugar no pódio. Estamos percebendo a evolução, nos últimos anos e já estamos colhendo frutos das melhores condições que oferecemos nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. Nossos técnicos e nossos atletas estão de parabéns”, analisou o chefe da delegação e diretor-geral dos Jems, professor Paulo Ricardo Nuñez.

Coletivas

Os Jogos Escolares da Juventude continuam neste domingo com as disputas nas modalidades coletivas. Estreiam na competição: as equipes femininas de basquete da Escola Parque São Carlos de Três Lagoas, de handebol da Escola Licurgo de Oliveira de Campo Grande e de vôlei da Escola Reynaldo Massi de Ivinhema; além das masculinas de basquete da Escola Jardim Ivone de Ponta Porã, de futsal da Escola Raul Sans de Matos/Funlec de Campo Grande, de handebol da Escola Castelo Branco de Jardim e de vôlei da Escola Calvoso de Ponta Porã. Para as meninas do futsal da Escola Presidente Vargas de Dourados, o JEJ tem início na segunda-feira.