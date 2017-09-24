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Corrida de trilha na Serra da Bodoquena ocorre neste domingo

Daniele Valentin

Publicado em 24/09/2017 às 07:30

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A corrida de trilha na Serra da Bodoquena nos percursos de 12 km e 21 km ocorre neste domingo (24), a partir das 8h, tendo largada e chegada no Refúgio Canaã, em um pelotão único. Os participantes poderão desfrutar de um cenário de cachoeiras, com estrada de chão e outras atrações ecológicas.

A prova em dois percursos será realizada tanto para o público feminino, quanto masculino, sendo este trecho demarcado com fitas, cal e placas que sinalizam o caminho. O evento é promovido pela Prefeitura Municipal de Bodoquena, cidade que fica a 266 km da Capital, tendo apoio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer).

Além do percurso de corrida, também haverá espaço para as pessoas que pretendem caminhar em uma distância de 6k, por locais escolhidos para contemplação ecológica. A prova ainda tem passagem por rios, terrenos acidentados, trechos com estradas de chão e morros, passando pelo Parque Nacional Serra da Bodoquena.

Haverá medalhas e troféus aos três primeiros colocados, além de medalhas para todos os participantes do evento. A disputa além do geral, vai ter em diversas faixas etárias, em inscrições que variaram no pagamento de R$ 130,00 a R$ 215,00. A previsão é que a premiação ocorra às 11h.

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