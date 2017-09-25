Atual tri-campeão estadual, Seduc de Anastácio avança à semifinal

O Seduc de Anastácio está classificado para a semifinal do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense de Futebol Sub-17. Atual tri-campeão da competição, o time conseguiu a vaga após empate de 1 a 1 neste domingo, diante do União/ABC, em Campo Grande.



Como havia vencido o jogo de ida por 3 a 0, o representante de Anastácio poderia perder por até dois gols de diferença. Riquelme abriu o placar para o União, enquanto que Luciano empatou para o Seduc.



Na próxima fase, o Seduc encara o Comercial que, no sábado, venceu a Serc em Chapadão do Sul por 3 a 1, mesmo precisando apenas de um empate. Na outra semifinal, o Cena de Nova Andradina encara o Ceart de Dourados.



Por terem melhores campanhas, Cena e Comercial farão o segundo jogo em casa, e jogam por dois empates para chegarem à decisão. Ainda nesta segunda-feira, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) deve divulgar datas e locais dos confrontos.