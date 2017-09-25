O Pantaneiro vence Liga de Masters no Estádio Noroeste

É Campeão!
Gol de Garimpo, o artilheiro da competição, garantiu vitória sobre o Stillus neste domingo; campeonato é organizado pela Fema de Aquidauana
Com apenas uma derrota durante a Liga Esportiva de Masters, o time de O Pantaneiro foi campeão da no último sábado (23) por 1x0 contra o Stillus. O torneio é organizado pela Fema (Fundação de Esportes de Aquidauana), com apoio dos empresários e do comércio local.
O elenco de O Pantaneiro conta com titulares: Paulo, Elbio, Esteche, Valdir, Joel Martinez, Netto, Dufles Maninho, Ed Batista, Zé Dilson, Dudui. Na reserva: Marcelo, Gilmar, capacho, Nelsinho, garimpo Barbosa, Kia.
O time estreou vencendo do Fazendinha por 3x0 e do Enap B por 5x0. O terceiro jogo foi marcado por derrota e o Imec venceu por 3x1. Já na quarta rodada, o time se recuperou e ganhou do Stillus por 1x0. No último jogo da fase de classificação, O Pantaneiro ganhou de goleaga do Enap por 8x1.
Na partida da semifinal, o time ganhou do Fazendinha por 2x0 e fechou o campeonato no último sábado (23) com chave de ouro com uma vitória de 1x0 contra o Stillus. O placar foi consequência de um gol de Garimpo, o artilheiro da competição.
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