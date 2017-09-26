Atletas representam Aquidauana na Copa Brasil de Bocha adaptada em SP

Entre os dias 5 e 8 de outubro, os atletas Tiago Arruda e Jerri Maidana representam Aquidauana junto a delegação do Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil de Bocha adaptada entre pares e equipes. O evento ocorre no centro de treinamento paralímpico em São Paulo.

Somente seis atletas do MS vão para competição e os atletas Jerri e Tiago vão fazer parte da delegação, acompanhados pelo professor Lázaro Sena da Associação Pestalozzi de Aquidauana.

Os atletas treinam cerca de quatro horas todas as quintas-feiras no período vespertino e vem se destacando nos jogos pelo Brasil.

A última participação ocorreu em Uberlândia-MG onde os atletas chegaram até a fase final do campeonato conseguindo a vaga para o brasileiro entre pares e equipes.

Os atletas se juntam com as delegações dia 05/10 em Campo Grande para pegar o voo para São Paulo. Se ficarem entre os três primeiros colocados eles podem ganhar uma bolsa atleta que, além da conquista do campeonato, é um desejo dos atletas pois ajuda com os gastos como materiais de treinamento e viagens.

“No ano passado os atletas competiram em Blumenau-SC, perderam nas quartas de finais o objetivo esse ano e chegar entre os três melhores estamos treinando para isso”, explica o professor Lázaro da Pestalozzi.

Só podem competir bocha adaptada atletas com paralisia cerebral ou com algum deficiência física motora. Centro de treinamento paralímpico de SP o mais moderno da América do sul.