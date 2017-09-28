Aluna de Aquidauana fica em 3º lugar nos 5km da 2ª Corrida da Polícia Civil

Conquista
A aluna da Escola Estadual Cândido Mariano de Aquidauana, Rute dos Santos de 22 anos, conquistou o 3º lugar nos 5 km da 2ª Corrida da Polícia Civil no último domingo (24) em Campo Grande. A jovem que tem deficiência intelectual também frequenta a Pestalozzi.
Feliz com a conquista, a atleta não tira a medalha da mochila. “Me preparei em Campo Grande e a felicidade é ter ganhado minha medalha”, disse.
A 2º Corrida do Policial Civil realizada pelo Sinpol-MS aconteceu em alusão ao Dia do Policial Civil que é comemorado em setembro. A corrida teve percursos de 5 e 10. Crianças de 02 a 12 anos também puderam participar na categoria Kids, desde que um adulto responsável também esteja inscrito no evento.
O Sinpol-MS também arrecadou alimentos não perecíveis para serem doados às instituições de assistência social.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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