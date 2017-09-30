Fema de Aquidauana vence Detran no 1º Jogos da Semana Nacional do Trânsito

O time de vôlei da Fema (Fundação de Esporte do Município de Aquidauana) ganhou partida de vôlei contra o Detran, por 2 sets a zero, durante o 1º Jogos da Semana Nacional do Trânsito. A competição foi lançada no dia 18 de setembro e as partidas ocorreram no ginásio poliesportivo de Anastácio.

O evento foi uma realização da Prefeitura de Anastácio – por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude – e do Governo de Mato Grosso do Sul – por meio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

O artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a semana no calendário nacional. O objetivo é alertar o cidadão para a necessidade de uma mudança radical de atitude a fim de evitar perda de vidas no trânsito.

Na semana do evento foram realizadas várias atividades lúdicas, ações educativas e exposições de equipamentos, viaturas e aeronaves dos órgãos envolvidos. Ocorreram jogos de vôlei e futsal. As partidas finais ocorreram no dia 23 de setembro.