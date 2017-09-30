Neymar ganha briga por pênaltis e brilha em goleada do PSG

Esportes
Brasileiro marca dois gols: um de falta e outro de pênalti
Com um show de Neymar, o Paris Saint-Germain venceu mais uma no Campeonato Francês, neste sábado (30). O PSG venceu o Bordeaux por 6 a 2, em confronto válido pela 8ª rodada.
O brasileiro marcou dois gols: um de falta e outro de pênalti. De acordo com o site UOL, aparentemente, ele encerrou a polêmica com o atacante uruguaio Edinson Cavani e será o responsável pelas cobranças de bola parada do PSG.
Com dois minutos de jogo, ele cobrou falta com perfeição e abriu o marcador. Na comemoração, correu para abraçar Cavani, o seu suposto desafeto.
No último dia 17, os dois se desentenderam no segundo tempo do jogo contra o Lyon, por conta das bolas paradas. Primeiro, Neymar venceu a disputa e cobrou uma falta. Na sequência, Cavani irritou o brasileiro ao pegar a bola para bater um pênalti. O uruguaio não bateu com precisão e desperdiçou a cobrança.
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