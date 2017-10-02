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Seleção juvenil de voleibol de MS disputa brasileiro em Maceió

Jogos ocorrem entre os dias 02 e 06 de outubro

Daniele Valentin

Publicado em 02/10/2017 às 07:26

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Com objetivo em subir para a divisão especial a Seleção Juvenil Feminina de Voleibol de Mato Grosso do Sul, embarcou ontem, domingo (1º), para disputar o Campeonato Brasileiro de Seleções da 1ª Divisão, que irá acontecer em Maceió (AL), entre os dias 02 a 06 de outubro.

O campeonato ocorre juntamente com os estados do Paraná, Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Espírito Santo.

A seleção sul-mato-grossense que fez os seus treinamentos em Ponta Porã irá participar da competição com as seguintes atletas:

Levantadoras – Cristal Agueiro da Associação Calvoso de Ponta Porã e Liz Fernanda da APM Clarinda de Campo Grande

Ponteiras – Victória Lopes de Aracaju (SE), Izadora, Mylene da Associação Calvoso

Oposta – Ana Claudia da Associação Calvoso

Meios – Beatriz, Geovana da Associação Calvoso e Giulia Carla do Minas (MG) Libera  -  Victoria Pilger da Associação Calvoso

Técnico - Prof. Ademir

Assistente Técnico - Prof. Robertinho da Associação Calvoso

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