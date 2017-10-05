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Jogos da Primavera podem não acontecer este ano

Sem o ginásio poliesportivo que está interditado, prefeitura tenta espaço com escolas que, até o momento, não liberaram as quadras

Renan Nucci

Publicado em 05/10/2017 às 15:43

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Os tradicionais Jogos da Primavera de Aquidauana podem não acontecer neste ano por falta de espaço. Sem o ginásio poliesportivo que está interditado, Alfredinho de Oliveira Júnior, diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Fema), órgão da Prefeitura, tenta acordo para uso das quadras das escolas da cidade, porém, até o momento não obteve êxito.


Ele explica que o projeto para os Jogos já está pronto. O evento aconteceria entre os dias 26 de outubro e 15 de novembro, em modalidades  coletivas, como vôlei, basquete, futsal e handebol, e individuais como tênis de mesa, xadrez, atletismo e badminton, todas nas categorias fraldinha, dentinho, pré-mirim, mirim e infanto-juvenil, no masculino e feminino.


Entretanto, a ausência de centro esportivo adequado coloca em risco a realização dos Jogos, o que prejudicaria atletas de Aquidauana que buscam desenvolvimento esportivo e se preparam para outras competições. "Encaminhamos ofícios pedindo a liberação de três escolas, mas tivemos apenas respostas negativas", disse Alfredinho, que alegou ter ido pessoalmente tentar acordo e que vai continuar com as negociações. 


Usar quadras em Anastácio está descartado. Os Jogos servem para integrar os jovens atletas, estimulá-los e permitir que evoluam esportivamente. Esse processo é fundamental para a formação de atletas de ponta e criação de equipes competitivas na cidade. Aquidauana disputa, neste momento, os Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums), que aconteceu em Campo Grande.

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