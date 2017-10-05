Jogos da Primavera podem não acontecer este ano

Os tradicionais Jogos da Primavera de Aquidauana podem não acontecer neste ano por falta de espaço. Sem o ginásio poliesportivo que está interditado, Alfredinho de Oliveira Júnior, diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Fema), órgão da Prefeitura, tenta acordo para uso das quadras das escolas da cidade, porém, até o momento não obteve êxito.



Ele explica que o projeto para os Jogos já está pronto. O evento aconteceria entre os dias 26 de outubro e 15 de novembro, em modalidades coletivas, como vôlei, basquete, futsal e handebol, e individuais como tênis de mesa, xadrez, atletismo e badminton, todas nas categorias fraldinha, dentinho, pré-mirim, mirim e infanto-juvenil, no masculino e feminino.



Entretanto, a ausência de centro esportivo adequado coloca em risco a realização dos Jogos, o que prejudicaria atletas de Aquidauana que buscam desenvolvimento esportivo e se preparam para outras competições. "Encaminhamos ofícios pedindo a liberação de três escolas, mas tivemos apenas respostas negativas", disse Alfredinho, que alegou ter ido pessoalmente tentar acordo e que vai continuar com as negociações.



Usar quadras em Anastácio está descartado. Os Jogos servem para integrar os jovens atletas, estimulá-los e permitir que evoluam esportivamente. Esse processo é fundamental para a formação de atletas de ponta e criação de equipes competitivas na cidade. Aquidauana disputa, neste momento, os Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums), que aconteceu em Campo Grande.