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Aquidauana terá quatro representantes no Brasileiro de Canoagem

Ao todo, Mato Grosso do Sul terá 17 inscrito, dentre os quais 13 são de Campo Grande

Renan Nucci

Publicado em 06/10/2017 às 16:08

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Aquidauana terá quatro representantes no Campeonato Brasileiro de Canoagem de Descida Clássica que acontece entre os dias 14 e 15 de outubro, na cidade de Schroeder, em Santa Catarina. O evento é organizado pelo Clube de Canoagem Kentucky e Comitê de Canoagem de Descida, com supervisão da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCA).


Luiza, na cagoteria feminino, Edgar, na júnior, Valtemir, na turismo, e Rafael Giroto (atual presidente da CBCA), na livre, são os representantes aquidauanenses. Ao todo, Mato Grosso do Sul terá 17 inscrito, dentre os quais 13 são de Campo Grande. O grupo viaja em transporte cedido pelo Governo do Estado através da Fundesporte.

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