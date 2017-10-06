Aquidauana terá quatro representantes no Brasileiro de Canoagem

Esportes
Ao todo, Mato Grosso do Sul terá 17 inscrito, dentre os quais 13 são de Campo Grande
Aquidauana terá quatro representantes no Campeonato Brasileiro de Canoagem de Descida Clássica que acontece entre os dias 14 e 15 de outubro, na cidade de Schroeder, em Santa Catarina. O evento é organizado pelo Clube de Canoagem Kentucky e Comitê de Canoagem de Descida, com supervisão da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCA).
Luiza, na cagoteria feminino, Edgar, na júnior, Valtemir, na turismo, e Rafael Giroto (atual presidente da CBCA), na livre, são os representantes aquidauanenses. Ao todo, Mato Grosso do Sul terá 17 inscrito, dentre os quais 13 são de Campo Grande. O grupo viaja em transporte cedido pelo Governo do Estado através da Fundesporte.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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