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Corumbá

Quinta edição do Pantanal Extremo terá disputas entre 24 e 26 de novembro

Daniele Valentin

Publicado em 08/10/2017 às 07:00

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A quinta edição dos Jogos de Aventura – Pantanal Extremo será realizada pela Prefeitura de Corumbá entre os dias 24 e 26 de novembro de 2017. A confirmação foi dada pelo vice-prefeito e diretor-presidente da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), Marcelo Iunes. Ele informou que o prefeito Ruiter Cunha de Oliveira fará o lançamento oficial do evento nos próximos dias.

De acordo com o vice-prefeito, o custeio do evento será feito com 50% de recursos do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), e outros 50% com recursos da Prefeitura de Corumbá e de parceiros da iniciativa privada. “O prefeito Ruiter fará o lançamento oficial dos Jogos de Aventura – Pantanal Extremo nos próximos dias e anunciará as sete modalidades que serão disputadas. O que podemos adiantar é que serão as quatro do ano passado e outras três modalidades que estamos acrescentando”, disse.

A expectativa é que as sete modalidades esportivas tragam uma média de 1.500 atletas a Corumbá. Competidores residentes em Corumbá e Ladário terão desconto na inscrição. Ainda conforme o vice-prefeito, o Município vai promover um evento “competitivo e para quem gosta de aventura”, buscando melhorar mais ainda o evento. “Temos a parceria do Governo do Estado e o prefeito sempre deixou claro que o Pantanal Extremo iria ocorrer”, acrescentou.

O decreto municipal nº 1.244, de 06 de setembro de 2013, instituiu os Jogos de Aventura – Pantanal Extremo no Município de Corumbá, estabeleceu as modalidades esportivas que constituem os jogos e estipulou que estas podem sofrer supressões ou acréscimos, de acordo com a conveniência administrativa. A normatização também incluiu o evento no Plano de Trabalho Anual e Calendário Esportivo Anual da Funec.

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