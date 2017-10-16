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Esporte

Aquidauanenses conquistam pódio na 1ª Maratona de Moutain Bike na Capital

Competição somou pontos para o ranking estadual da modalidade

Daniele Valentin

Publicado em 16/10/2017 às 10:00

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Os Aquidauanenses Roberto Ponce, Andreia Oliveira e Tely Mara ganharam 1º, 3º e 4º, respectivamente, na categoria master masculino e feminino, e Eduardo Macedo, o 4º lugar na categoria júnior, durante a primeira Maratona de Mountain Bike Nascente do Segredo. A competição ocorreu neste domingo (15), em Campo Grande e somou pontos para o ranking estadual da modalidade e R$ 10 mil em prêmios.

Organizada pela FM Educativa UCDB e a Federação de Ciclismo de Mato Grosso do Sul, a prova deverá reuniu cerca de 300 competidores. A concentração para a largada ocorreu na avenida Eliseu Ramos Mendonça, sem número, na altura do Instituto Salesiano São Vicente “Lagoa da Cruz”.

Foram três categorias com percursos diferentes: Turismo (15 km), Sport (30 km) e Pró (60 km). Os cinco primeiros colocados nas categorias Pró e Sport, masculino e feminino receberam R$ 10 mil em prêmios.

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