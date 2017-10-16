Ciclismo e Tênis de Mesa têm campeões individuais do interior

Os atletas do interior mostraram força no ciclismo e no tênis de mesa dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums). Das oito vagas em disputa, seis ficaram com alunos do interior. Entre os mesatenistas, apenas uma é da Capital. No ciclismo, somente um representante é da Cidade Morena.

Os ponta-poranenses dominaram o tênis de mesa. Os garotos Yudi Ohara e Eduardo Kato não deram chances aos adversários e ficaram com o ouro por equipes e na dupla masculina. No individual, Yudi foi o primeiro. A prata foi para o douradense João Oliveira e o bronze para Lucas Souza. “Foi uma boa competição com jogos equilibrados, mas consegui jogar bem e ganhar”, analisou o campeão que representa o Estado no nacional, ao lado do douradense.

No feminino, Larissa Vicente, de Campo Grande, alcançou o lugar mais alto do pódio no individual e ganha nova chance no brasileiro, desta vez na categoria 15 a 17 anos. “Foi muito bom ter participado e vencido os Jojums. Agora é treinar muito e partiu brasileiro. Vou tentar ganhar lá também”, disse.

Lorena Andrade de Paranaíba ficou com a prata e Caroline Costa de Fátima do Sul com o bronze. Por equipes e na dupla feminina, a classificação foi: Fátima do Sul, Deodápolis e Maracaju. Na dupla mista, final emocionante. Empurrada pela torcida, a dupla de Vicentina enfrentou Maracaju. Nervosos, os adversários quase deixaram a vitória escapar, mas se concentraram e asseguraram o ouro. O bronze foi para Paranaíba.

Ciclismo

No feminino, Kassia Andersen dos Reis, de Nova Alvorada do Sul voltou a brilhar e chegou ao pódio, como em 2016. A ciclista foi a melhor nas três provas. O ouro na estrada, contra o relógio e na prova por pontos garantiu a vaga nos Jogos Escolares da Juventude. A outra representante do Estado é a jardinense Brunna Becker Gonçalves, prata nas três provas.

No masculino, a disputa foi mais acirrada. Cada prova teve um vencedor e as colocações acabaram definidas por diferença mínima. Dheimys de Barros Ferreira, da Capital terminou em primeiro com 19 pontos. A outra vaga ficou com o jardinense Bruno Becker Gonçalves que somou 18 pontos, um a mais que o ciclista de Anastácio Henrique Gomes.