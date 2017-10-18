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Líder Corinthians coloca ampla vantagem em jogo contra vice Grêmio

Daniele Valentin

Publicado em 18/10/2017 às 12:00

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O confronto entre o líder Corinthians (58 pontos) e o vice-líder Grêmio (49), em São Paulo, é o destaque dos jogos da 29ª rodada do campeonato brasileiro nesta quarta-feira, em que a vantagem corintiana, atualmente de nove pontos, poderá ser ampliada para 12 pontos em caso de vitória, ou reduzida para seis na derrota, colocando os gremistas mais próximos da briga pelo título.

O jogo também interessa diretamente ao Santos, terceiro colocado com a mesma pontuação do Grêmio. Até mesmo Palmeiras (47) e Cruzeiro (47), que vêm logo a seguir, em quarto e quinto lugares, ganharão novo fôlego na corrida pelas primeiras posições em caso de tropeço corintiano, mas, para isso, precisam vencer suas partidas na rodada.

Também a luta para fugir do rebaixamento terá um verdadeiro clássico tricolor, no Maracanã, onde se enfrentam Fluminense e São Paulo: o primeiro está a três pontos (35) da Ponte Preta (32), primeiro time no Z4, e o São Paulo (34), a apenas dois desta posição (17ª). Com todos os outros times que estão no próprio Z4 ou próximos jogando também na rodada, quem perder o duelo de tricolores poderá se afundar na zona de perigo.

Os jogos desta quarta-feira (17) são os seguintes: Coritiba x Cruzeiro, Atlético GO x Vasco, Atlético MG x Chapecoense; Fluminense x São Paulo, Corinthians x Grêmio e Avaí x Botafogo. Na quinta-feira (19) jogam Palmeiras x Ponte Preta, Vitória x Atlético PR, Flamengo x Bahia e Sport x Santos.

Classificação: 1º, Corinthians (58); 2º, Grêmio (49); 3º, Santos (49); 4º, Palmeiras (47); 5º, Cruzeiro (47); 6º, Botafogo (43); 7º, Flamengo (43); 8º, Vasco (39); 9º, Atlético MG (38); 10º, Bahia (35); 11º, Atlético PR (35); 12º, Fluminense (35); 13º, São Paulo (34); 14º, Sport (34); 15º, Vitória (33); 16º, Chapecoense (32); 17º, Ponte Preta (32); 18º, Avaí, 30; 19º, Coritiba (28); 20º, Atlético GO (26).

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