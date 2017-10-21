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Esportes

Renato Braga correrá de carro rosa em campanha contra o câncer no RS

Piloto da Cifarma aderiu ao "Outubro Rosa", que incentiva as mulheres a fazer exames de mama

Daniele Valentin

Publicado em 21/10/2017 às 18:00

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O carro de Renato Braga recebeu um novo layout e a cor rosa para a sexta etapa do Mercedes-Benz Challenge que acontece neste final de semana no Autódromo de Tarumã, em Viamão, RS. Trata-se de um apoio ao chamado “Outubro Rosa”, mês escolhido para a campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Normalmente, Renato compete com o carro nas cores azul e verde, da patrocinadora Cifarma. A equipe de Renato Braga, a Rsports Racing, também apoia a causa e está engajada nesta campanha! Os integrantes do time usarão camisetas na cor rosa.

É o único evento do Mercedes-Benz Challange no mês de Outubro. “A campanha é de todos. A adesão à causa é muito importante, toda e qualquer iniciativa que promova o conhecimento sobre o assunto, será sempre bem-vinda para ajudar no combate a essa doença que mais atinge as mulheres no país”, finalizou Renato Braga.

O carro rosa de Renato Braga entra na pista para os treinos classificatórios neste sábado (21), a partir das 15 horas. A corrida será realizada neste domingo (22) às 10 horas e a transmissão será pelo canal BandSports.

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