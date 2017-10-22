Atleta de Kung Fu do MS conquista medalha para o Brasil na Rússia

A atleta Edinéia Camargo conquistou a medalha de bronze do 14º Campeonato Mundial de Kung Fu Wushu, na categoria adulto até 52 quilos. Essa edição do campeonato aconteceu entre os dias 26 de setembro e 04 de outubro na cidade de Kazam na Rússia e contou com a participação de mais de 100 países.

Edinéia foi a única representante Sul-americana a conquistar uma medalha no campeonato e o seu próximo desafio será a Copa do Mundo em 2018 na China.

Essa foi sua quarta participação em Mundial, e sem tempo para adaptação, o seu maior desafio foi com diferença de fuso horário e com o clima, pois na região as temperaturas estavam sempre a baixo de zero.

Natural de Campo Grande-MS, Edinéia tem 28 anos, compete desde os 07 anos de idade e treina em média 3 horas por dia. A atleta é formada em Educação Física, trabalha como personal e faz Pós-Graduação na área. Tricampeã Panamericana, Edinéia integra a Seleção Brasileira de Kung Fu há 10 anos. Em 2016, a Confederação Brasileira de Kung Fu reconheceu Edneia Camargo como a melhor atleta da categoria Sanda do ano. Em julho, ela foi medalha de ouro no VII Campeonato Sul Americano, realizado em Montevidéu, no Uruguai.