Na França, Neymar teria discutido com Unai Emery por não querer ser poupado

O clima voltou a esquentar no Paris Saint-Germain. Neste sábado, o jornal francês L’Équipe noticiou que Neymar e o técnico Unai Emery se desentenderam no treinamento da última sexta-feira, quando o treinador teria negado o pedido do craque para treinar normalmente após a vitória do PSG sobre o Anderlecht, na Liga dos Campeões.

Segundo a publicação, o comandante, que teria a intenção de preservar Neymar, dividiu o elenco em dois grupos. O primeiro, dos jogadores que atuaram na terça, pela Champions, ficou fazendo atividades mais leves, enquanto o segundo, dos atletas que não entraram em campo na Bélgica, batia bola em campo reduzido.



Nesse momento, Neymar teria se aproximado do espanhol e dito que gostaria de treinar normalmente com o outro grupo, o que foi prontamente rejeitado por Emery. Assim, o brasileiro teria chutado com força uma bola na parede em sinal de desaprovação.

Antes, Neymar já havia causado polêmica na capital francesa pela disputa com Cavani para ser o cobrador oficial de pênaltis da equipe. Com 10 partidas disputadas pelo PSG até aqui, o brasileiro marcou nove gols e deu sete assistências.