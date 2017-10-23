7ª etapa do Estadual de Motocross é adiada por causa da chuva

Próximo fim de semana
Competição conta com pilotos de Aquidauana
As corridas da 7ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross, previstas para acontecer neste domingo na cidade de Nova Alvorada do Sul, foram adiadas devido à forte chuva que atingiu o município. As disputam serão realizadas no próximo fim de semana.
É esperada a participação de pilotos das cidades de Campo Grande, Ponta Porã, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Maracaju, Aquidauana, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Cassilândia e Chapadão do Sul, entre outros municípios do Estado, além do Paraguai.
Segundo o presidente da Federação de Motociclismo do Estado, André Azambuja, cerca de 90 pilotos vão disputar nas categorias Mx1, Mx2, Mx3, Mx4, Mx5, Mx Nacional, Mx Junior, Mx Iniciante, 50 cc e 65 cc.
"A disputa promete ser bastante acirrada devido ao alto nível dos participantes. São competidores capacitados. Muitos deles já foram campeões em suas modalidades”, disse o presidente.
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