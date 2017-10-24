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Aquidauanense é campeão brasileiro de Muay Thai e vai disputar Mundial

A cidade teve três campeões e um medalhista de bronze em São Paulo

Renan Nucci

Publicado em 24/10/2017 às 16:35

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No último final de semana o aquidauanense Leonardo André Diniz, de 14 anos, conquistou o Campeonato Brasileiro de Muay Thai realizado em Ribeirão Preto (SP), evento que contou com mais de 300 inscritos de todo o país. Com a conquista, o atleta está classificado para disputar o Campeonato Mundial de 2018 que acontece na Tailândia, terra natal da modalidade. 

Filho de Leandro Diniz e Andreia Arce Diniz, Leonardo é ligado às artes marciais desde os três anos de idade, época em que acompanhava o pai nos treinos de Karatê. E foi justamente no Karatê que deu seus primeiros passados, migrando em seguida para o Muay Thai. Desde então, acumula títulos como Nak Rob 2016, KR 13, Estadual de 2017 e o bi do Estadual de Kickboxing 16/17.

Atualmente ele treina boxe na Associação Aguilheras, em Anastácio, e Muay Thai na academia Team Vitão, com o professor campeão mundial Victor Cardoso. Victor, inclusive, levou quatro atletas para disputar o brasileiro em Ribeirão Preto, dentre os quais três deles ficaram com ouro, Alisson Luiz, 16 anos, Daniel Nunez, 16, e Leonardo. Erick Cardoso, 16 anos, ficou com o bronze.

A participação do atleta é intermediado pela FMTTMS (Federação de Muay Thai Tradicional de Mato Grosso do Sul), CBMB (Confederação Brasileira de Muay Boran e Muay Thai).

(Matéria editada às 08h10 de 25 de outubro)

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