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Esportes

Aquidauana e Anastácio vão ao pódio no ciclismo

Representantes da equipe AMDC participam do Campeonato Estadual de Mountain Bike; etapa aconteceu ontem, na cidade de Coxim

Renan Nucci

Publicado em 30/10/2017 às 17:42

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Os municípios de Aquidauana e Anastácio foram bem representados na etapa do Campeonato Estadual de Mountain Bike (MTB Xc) realizada neste domingo, em Coxim. O evento faz parte do Campeonato Estadual da modalidade, que termina com a prova dos Jogos Radicais, no dia 19 de novembro.


A ciclista Telly Mara, da equipe AMDC, de Anastácio, ficou com o primeiro lugar na categoria Máster B, mesmo sofrendo queda e tendo que pedalar boa parte do percurso com guidão torto. O resultado a deixa em segundo lugar no ranking estadual, 11 pontos atrás da líder. Apesar da diferença, ela segue com boas chances de título. 


"A prova foi na Pista do Cristo, que leva o nome do atleta Josimar Shimanski. A pista é muito técnica e tem de tudo um pouco. Fiz uma boa corrida saindo bem à frente das concorrentes", disse Telly, que conseguiu ajuda para consertar o guidão e finalizar a prova em primeiro lugar. O objetivo dela é retornar ao primeiro lugar do ranking. "Vamos treinar para isso", completou.


Andreia Cezar de Oliveira e Eduardo Macedo, ambos de Aquidauana e assim como Telly, competidores da equipe AMDC, ficaram em quarto lugar, respectivamente na cateoria Máster A e Júnior.

 

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