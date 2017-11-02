I Copa Cândido Mariano de Futsal conta com o apoio da Prefeitura Municipal

Aquidauana
O torneio teve início nesta semana
A Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Fundação Municipal de Esportes (FEMA), está apoiando a realização da I Copa Cândido Mariano de Futsal - Edição 2017, que teve início nesta semana. O torneio está movimentando a classe estudantil nas categorias mirim e infanto-juvenil.
Os jogos estão sendo realizados na quadra de esportes da Escola Estadual Cândido Mariano, no Bairro Guanandi, e são uma iniciativa dos professores e do corpo de colegiados.
Do torneio, participam dezenas de alunos, defendendo suas respectivas escolas nas disputas pelo título de Campeão de Futsal masculino e feminino.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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