I Copa Cândido Mariano de Futsal conta com o apoio da Prefeitura Municipal

A Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Fundação Municipal de Esportes (FEMA), está apoiando a realização da I Copa Cândido Mariano de Futsal - Edição 2017, que teve início nesta semana. O torneio está movimentando a classe estudantil nas categorias mirim e infanto-juvenil.

Os jogos estão sendo realizados na quadra de esportes da Escola Estadual Cândido Mariano, no Bairro Guanandi, e são uma iniciativa dos professores e do corpo de colegiados.

Do torneio, participam dezenas de alunos, defendendo suas respectivas escolas nas disputas pelo título de Campeão de Futsal masculino e feminino.