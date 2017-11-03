Atleta sul-mato-grossense disputa Panamericano de Judô nesta sexta-feira

Esportes
Nesta sexta-feira ele participa do Campeonato Panamericano de Judô Sub-13 e, no domingo, entra no tatame pelo Sul-Americano de Judô Sub-13
O judoca douradense e atleta da Associação Cano de Judô, Breno Dias, campão brasileiro na categoria Sub-13, disputa duas competições internacionais neste fim de semana, em Lima, capital do Peru. Nesta sexta-feira, ele participa do Campeonato Panamericano de Judô Sub-13 e, no domingo, entra no tatame pelo Sul-Americano de Judô Sub-13.
Além do atleta sul-mato-grossense, o judô brasileiro é representado ainda pelo carioca Lorenzo Strahsburg e, na última quinta-feira (02), durante o Congresso Técnico e pesagem, eles conheceram os primeiros adversários nas duas competições.
O Panamericano começa às 11h, no horário local, e será disputado por 14 judocas de oito países. De cara, Breno enfrenta um dos favoritos e entra no tatame contra o americano Evan Miller, enquanto Lorenzo mede forças com o mexicano Cuathemoc Lugo.
Se avançar, Breno enfrenta o vencedor da disputa entre o equatoriano Jean Valdiviezo e Sanchez Culqui, do Peru. Os dois brasileiros podem se enfrentar apenas em uma hipotética disputa pelo ouro.
No domingo, o Sul-Americano terá participação de 12 judocas de seis países. Nesta competição, Breno estreia contra o colombiano Harold Mora. Lorenzo enfrenta Ignacio Pataro, do Uruguai.
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