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Atleta sul-mato-grossense disputa Panamericano de Judô nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira ele participa do Campeonato Panamericano de Judô Sub-13 e, no domingo, entra no tatame pelo Sul-Americano de Judô Sub-13

Schimene Duque Weber

Publicado em 03/11/2017 às 12:00

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O judoca douradense e atleta da Associação Cano de Judô, Breno Dias, campão brasileiro na categoria Sub-13, disputa duas competições internacionais neste fim de semana, em Lima, capital do Peru. Nesta sexta-feira, ele participa do Campeonato Panamericano de Judô Sub-13 e, no domingo, entra no tatame pelo Sul-Americano de Judô Sub-13.

Além do atleta sul-mato-grossense, o judô brasileiro é representado ainda pelo carioca Lorenzo Strahsburg e, na última quinta-feira (02), durante o Congresso Técnico e pesagem, eles conheceram os primeiros adversários nas duas competições.

O Panamericano começa às 11h, no horário local, e será disputado por 14 judocas de oito países. De cara, Breno enfrenta um dos favoritos e entra no tatame contra o americano Evan Miller, enquanto Lorenzo mede forças com o mexicano Cuathemoc Lugo.

Se avançar, Breno enfrenta o vencedor da disputa entre o equatoriano Jean Valdiviezo e Sanchez Culqui, do Peru. Os dois brasileiros podem se enfrentar apenas em uma hipotética disputa pelo ouro.

No domingo, o Sul-Americano terá participação de 12 judocas de seis países. Nesta competição, Breno estreia contra o colombiano Harold Mora. Lorenzo enfrenta Ignacio Pataro, do Uruguai.

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