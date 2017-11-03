Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 03:22

Buscar

Últimas notícias
X

Aventura

Edição do Pantanal Off Road tem início em Corumbá com 75 participantes

O passeio é organizado pelo Corumbá MS Moto Clube e Pantanal 4×4

Renan Nucci

Publicado em 03/11/2017 às 15:43

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os sons da fauna pantaneira se misturam ao ronco de motores de motos, picapes e caminhonetes neste feriadão. Desde ontem, começaram a concentrar na área rural de Corumbá (MS) os 75 participantes do 2º Passeio Pantanal Off Road. De acordo com os organizadores, estão programados passeios em fazendas da região e distribuição de prêmios.

Off road, termo inglês que significa “fora da estrada”, designa atividades esportivas, praticadas em locais que não tem estradas pavimentadas. No Pantanal, a atração adicional está na beleza da fauna e flora.

O passeio é organizado pelo Corumbá MS Moto Clube e Pantanal 4×4. Os detalhes sobre o evento estão disponíveis no portal MS Off Road (clique aqui). Ontem (dia 2), por volta das 14h, começaram a chegar os participantes, na na curva do leque na Nhecolândia, que funciona como base do evento.

Os organizadores informaram que o camping está localizado a 80 quilômetros de Corumbá pelo Porto da Manga e a 50 quilômetros do Buraco das Piranhas. Durante os dois dias de passeio, serão percorridos 200 quilômetros a partir do camping.

O participante que desejar não ficar no camping pode se hospedar em pousadas da região, de acordo com os organizadores. No entanto, quem optar pelas pousadas deve estar na base oficial no horário previsto no cronograma para realização dos eventos.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo