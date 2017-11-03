Edição do Pantanal Off Road tem início em Corumbá com 75 participantes

Os sons da fauna pantaneira se misturam ao ronco de motores de motos, picapes e caminhonetes neste feriadão. Desde ontem, começaram a concentrar na área rural de Corumbá (MS) os 75 participantes do 2º Passeio Pantanal Off Road. De acordo com os organizadores, estão programados passeios em fazendas da região e distribuição de prêmios.

Off road, termo inglês que significa “fora da estrada”, designa atividades esportivas, praticadas em locais que não tem estradas pavimentadas. No Pantanal, a atração adicional está na beleza da fauna e flora.

O passeio é organizado pelo Corumbá MS Moto Clube e Pantanal 4×4. Os detalhes sobre o evento estão disponíveis no portal MS Off Road (clique aqui). Ontem (dia 2), por volta das 14h, começaram a chegar os participantes, na na curva do leque na Nhecolândia, que funciona como base do evento.

Os organizadores informaram que o camping está localizado a 80 quilômetros de Corumbá pelo Porto da Manga e a 50 quilômetros do Buraco das Piranhas. Durante os dois dias de passeio, serão percorridos 200 quilômetros a partir do camping.

O participante que desejar não ficar no camping pode se hospedar em pousadas da região, de acordo com os organizadores. No entanto, quem optar pelas pousadas deve estar na base oficial no horário previsto no cronograma para realização dos eventos.