“I Mountain Bike Lions Clube” é atração deste domingo em Aquidauana

O Mountain Bike, modalidade de ciclismo que tem como objetivo transpor percursos com diversas irregularidades e obstáculos, está cada vez mais presente no calendário esportivo de Mato Grosso do Sul.

Em Aquidauana não é diferente. A modalidade promete ser a atração deste domingo (05) com “I Mountain Bike Lions Clube”. A largada será dada às 7h30, em frente ao Lions Clube de Aquidauana, que está localizado na Rua Barbosa, s/n, no Jardim São Francisco III.

Ao todo, são 43 quilômetros de percurso. Os cinco primeiros colocados nas categorias masculino e feminino serão premiados com medalhas e R$ 250, R$ 150, R$ 100, R$ 70 e R$ 50, respectivamente. Também haverá sorteio de brindes para os participantes do evento esportivo.

A competição é uma realização do Lions Clube de Aquidauana em parceria com a AAAC (Associação Anastaciana e Aquidauanense de Ciclismo). O evento também conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fema (Fundação de Esporte do Município de Aquidauana) e da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, e com a parceria da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Os interessados podem realizar as inscrições ou obter outras informações por meio dos números (67) 9 9608-8951 e 9 9648-4674.