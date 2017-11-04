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Esportes

Massa se aposenta da Fórmula 1 pela segunda vez

O piloto tinha se aposentado na temporada passada, mas foi chamado de volta pela equipe de Williams

Schimene Duque Weber

Publicado em 04/11/2017 às 12:20

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O piloto brasileiro Felipe Massa anunciou neste sábado que vai se a aposentar da Fórmula 1 no final da temporada.

O piloto de 36 anos tinha se aposentado na temporada passada, mas foi chamado de volta pela equipe de Williams após Valtteri Bottas ir para a Mercedes diante da surpreendente aposentadoria do campeão mundial de 2016, Nico Rosberg.

Após uma despedida emocionante no Brasil no ano passado, Massa voltou no cockpit alguns meses depois.

“Como sabem, no ano passado eu decidi anunciar minha aposentadoria na Fórmula 1, mas, devido ao pedido de Williams, eu decidi fazer outra temporada”, disse o ex-piloto da Ferrari em mensagem de vídeo publicada nas mídias sociais.

“Mas esta vez será a minha última corrida no Brasil da Fórmula 1 e minha última corrida em Abu Dhabi”, acrescentou, agradecendo a sua família, fãs e patrocinadores e deixando claro que ele não está se aposentando totalmente de competições.

“Eu realmente espero que você possa me apoiar no próximo ano ou talvez no futuro em outras em outras categorias”, disse ele.

O Grande Prêmio do Brasil, penúltima corrida da temporada, acontece na próxima semana, com Abu Dhabi encerrando a temporada em 26 de novembro.

A Williams ainda não anunciou sua equipe de 2018, com vários candidatos, incluindo Robert Kubica da Polônia. O novato canadense Lance Stroll certamente continuará.

Massa ganhou 11 corridas com a Ferrari e perdeu um campeonato para Lewis Hamilton, por um ponto na temporada 2008.

Em 2009, ele sofreu uma grave lesão na cabeça e ficou em coma por vários dias após ser atingido no capacete no Grande Prêmio da Hungria, por uma peça que se soltou do carro do também brasileiro Rubens Barrichello.

Massa se juntou a Williams em 2014, ajudando a escuderia a ocupar o terceiro lugar no campeonato de construtores naquele ano e em 2015.

“Foi um prazer absoluto trabalhar com ele”, disse a vice-diretora Claire Williams numa declaração da equipe.

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