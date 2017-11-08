Copa Corumbá de Futsal tem quatro jogos pela categoria infanto nesta quarta-feira

Esportes
Realizado pela Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC), a Copa Corumbá de Futsal tem quatro jogos na noite dessa quarta-feira, 8 de novembro, todos pela categoria infanto.
A partir das 19 horas, se enfrentam Instituto Novo Olhar e Projeto Social B13; Santa Teresa x Nova Aliança; Dom Bosco x Pró-Art Futsal; e Francisco Mendes Sampaio contra Maria Leite. As partidas são disputadas no Poliesportivo Lucílio de Medeiros, com entrada franca.
Na noite dessa terça-feira, pela categoria principal, os placares foram: Nova Geração 0 x 2 TCC; Projeto Social B13 1 x 4 Força Amizade; Clube dos Sem 2 x 0 Eddie Murphy; e Ousadia 4 x 3 Panificadora Buenos Aires.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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