MS ganha segunda vaga na Copa Verde e FFMS anuncia Corumbaense

Assim como ocorreu em 2017, Mato Grosso do Sul recebeu a segunda vaga na Copa Verde da próxima temporada. Até então, apenas o Operário, terceiro colocado no estadual deste ano, estava garantido na competição. Com a nova vaga, a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) optou pelo Corumbaense, campeão sul-mato-grossense. A vaga na Copa Verde ocorre com a desistência dos times de Goiás.

A medida é semelhante usada nesta temporada quando o Sete foi convidado "de última hora" para a competição. Com a confirmação, o Carijó participará na próxima temporada do estadual, Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro Série D.

Mato Grosso do Sul nunca conseguiu passar da primeira fase nas quatro edições realizadas. O Cene foi eliminado em 2014 e 2015 por Brasília e Cuiabá. Em 2016, o Comercial caiu também contra o Cuiabá. Já em 2017, o Sete parou na fase preliminar para o Ceilândia e o Operário na primeira fase, eliminado pelo Luziânia.

A Copa Verde é disputada por 18 equipes do Acre, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. A competição é disputada em sistema eliminatório de ida e volta até a decisão.

Convite para o Sub-19

Nesta segunda-feira (13), o Presidente Francisco Cezário convidou também o time Sub-19 do Corumbaense, campeão do Estadual da categoria e um dos representantes do estado na Copa São Paulo de 2018, para representar Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais Sub-20.

A competição será disputada entre 29 de novembro e 03 de dezembro em Florianópolis-SC.