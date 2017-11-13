Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 03:23

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

MS ganha segunda vaga na Copa Verde e FFMS anuncia Corumbaense

Com a decisão, Carijó participará de quatro competições em 2018

Renan Nucci

Publicado em 13/11/2017 às 16:33

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Assim como ocorreu em 2017, Mato Grosso do Sul recebeu a segunda vaga na Copa Verde da próxima temporada. Até então, apenas o Operário, terceiro colocado no estadual deste ano, estava garantido na competição. Com a nova vaga, a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) optou pelo Corumbaense, campeão sul-mato-grossense. A vaga na Copa Verde ocorre com a desistência dos times de Goiás.

A medida é semelhante usada nesta temporada quando o Sete foi convidado "de última hora" para a competição. Com a confirmação, o Carijó participará na próxima temporada do estadual, Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro Série D.

Mato Grosso do Sul nunca conseguiu passar da primeira fase nas quatro edições realizadas. O Cene foi eliminado em 2014 e 2015 por Brasília e Cuiabá. Em 2016, o Comercial caiu também contra o Cuiabá. Já em 2017, o Sete parou na fase preliminar para o Ceilândia e o Operário na primeira fase, eliminado pelo Luziânia.

A Copa Verde é disputada por 18 equipes do Acre, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. A competição é disputada em sistema eliminatório de ida e volta até a decisão.

Convite para o Sub-19

Nesta segunda-feira (13), o Presidente Francisco Cezário convidou também o time Sub-19 do Corumbaense, campeão do Estadual da categoria e um dos representantes do estado na Copa São Paulo de 2018, para representar Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais Sub-20.

A competição será disputada entre 29 de novembro e 03 de dezembro em Florianópolis-SC.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo