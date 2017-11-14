Fisiculturista de Aquidauana vence Campeonato Open Fronteiras NABBA/WFF

A fisiculturista Ivana Rivero, natural de Aquidauana, participou, no último final de semana, do Campeonato de Fisiculturismo Open Fronteiras NABBA/WFF e foi a grande campeã. A atleta é filha do Beto e da Bianca, da "Banca do Beto", famosa no município.

Em entrevista exclusiva ao jornal "O Pantaneiro", a atleta conta como foi sua iniciação no esporte. "Eu curso Nutrição e o fato de eu fazer essa faculdade desencadeou tudo isso. Eu sempre gostei muito de alimentação e isso me levou aos treinos, então, essa junção, fez com que eu me apaixonasse pelo fisiculturismo", explicou.

Sobre sua preparação para o campeonato, ela destacou, principalmente, o seu foco para alcançar o objetivo. "No início do ano eu decidi me preparar para compedir. De agosto até agora, novembro, eu me preparei especificamente para esse campeonato. Eu acordava todo dia às 5h30 para ir treinar por 1 hora. Ia pra faculdade depois disso, depois ia para o trabalho. Saía do trabalho, descansava por um tempo e, de noite, treinava por mais 1 hora. Eram de 2 a 3 treinos por dia, envolvendo musculação e exercícios aeróbicos. Faltando duas semanas para o campeonato, eu já estava quase pronta, aí eu e meu treinador decidimos descansar mais e treinar somente 1 vez ao dia", disse.

Humildemente, a fisiculturista falou que não imaginava que seria a campeã. "Eu fiquei muito feliz com o resultado. Foi algo que eu não esperava, mas eu sempre tive o pensamento de que a maior vitória, para mim, era a superação. O fisiculturismo faz com que você seja uma pessoa muito mais determinada, então, eu vejo um filme na minha cabeça de cada treino que eu fiz, cada dia de dieta, a fome que eu passei, a sede que eu passei... Eu vejo tudo isso e meu coração fica alegre, porque eu sabia que, independente da colocação que eu tivesse, eu já seria vitoriosa por esse trajeto", pontuou.

Emocionada, ela continuou comentando sobre as sensações que teve ao receber o título de primeiro lugar. "Na hora que eu ganhei, quase não acreditei. Demorei uns 5 segundos para entender, pois as meninas estavam muito lindas e preparadas, tanto quanto eu! Saí do palco e fui para o backstage pulando de alegria e gritando com meu treinador e namorado, que estavam atrás. Foi um sonho realizado, pois em cima do palco eu me senti leve e vi que nasci para fazer isso. Quero e ainda vou muito longe nesse esporte", contou.

Sobre seus planos futuros dentro do esporte, Ivana disse que pretende mudar de Federação em 2018 e ir para o estadual e, quem sabe, para o brasileiro. "Começarei de novo a preparação em meados de dezembro/janeiro, para competir no segundo semestre do ano que vem", comentou.

Já sobre seus projetos profissionais, ela foi bem clara ao dizer que pretende, mesmo dentro da nutrição, permanecer nesse meio que incentiva as pessoas a manterem um estilo de vida saudável. "Eu amo fisiculturismo, quero muito trabalhar com atletas, com pessoas que não são atletas também. Pretendo focar muito na alimentação, motivar as pessoas a serem melhores e a superarem suas dificuldades", finalizou.