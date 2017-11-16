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Equipe de Corumbá é destaque em 9º Festival Conesul de Atletismo

Renan Nucci

Publicado em 16/11/2017 às 18:12

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A equipe de atletismo de Corumbá foi destaque no 9º Festival Conesul de Atletismo realizado ao longo de todo o sábado, 11 de novembro, na cidade sul-mato-grossense de Eldorado. Com uma delegação de nove atletas (6 masculinos e 3 femininos), o time corumbaense – denominado Associação Master de Atletismo – conquistou o terceiro lugar na classificação geral da categoria 10 a 13 anos.
 
A competição aconteceu no Estádio Municipal Caetano Mota nas categorias de 10 a 13 anos e 14 e 15 anos (masculino e feminino). Foram disputadas provas de arremessos e lançamentos, saltos, corridas de velocidade, revezamentos e provas de meio fundo.
 
O 9º Festival Conesul de Atletismo contou com a participação de mais de 300 atletas, de 13 equipes das cidades de Corumbá, Dourados, Amambai, Ponta Porã, Mundo Novo, Eldorado; além de convidados dos municípios paranaenses de Umuarama, Campo Mourão e Mariluz.
 
A equipe corumbaense, que tem o professor Martins Soares de Oliveira como técnico, contou com apoio da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec).

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