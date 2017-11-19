Aquidauanenses conquistam dois vice-campeonatos no Brasileiro de Stand Up Paddle

Os aquidauanenses Rafael Girotto e Roberto Girotto, pai e filho, conquistaram dois vice-campeonatos no Campeonato Brasileiro de Stand Up Paddle, realizado no lago do Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, na manhã do último sábado (18).

A competição faz parte dos Jogos Radicais Urbanos da Capital e teve início na sexta-feira (17), com reconhecimento das raias de competição, entrega de kit e congresso técnico. No evento, que se encerra neste domingo (19), também acontecem Corridas de Trilha e competição de Montain Bike.





Pódio

Rafael Girotto foi vice-campeão na categoria Fun Race e Roberto Girotto foi vice-campeão na categoria Super Master, para atletas acima de 50 anos.

O primeiro, que recentemente foi Campeão Brasileiro de Canoagem, foi convidado pela APSUP (Associação Pantaneira de Stand Up) para participar do evento em um esporte diferente do seu e, mesmo tendo pouco tempo para se preparar, aceitou o desafio e conquistou um importante lugar para Mato Grosso do Sul.

O evento, que teve sua realização pela Prefeitura de Campo Grande, Fundação Municipal de Esportes (FUNESP), Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (FUNDESPORTE) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, contou com a presença de 84 atletas de todo o Brasil.

*Fotos: Valtemir Nogueira