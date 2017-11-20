Paulinho Zanin busca quinto título estadual de motociclismo

Esportes
O atleta está liderando o Campeonato Estadual, com sete pontos a frente
O tetracampeão estadual Paulo Zanin Filho, o Paulinho, está em busca do seu quinto título de motociclismo, no Campeonato Estadual da modalidade.
A semifinal foi realizada no último domingo (19), no município de Bandeirantes, e o atleta ficou em primeiro lugar na categoria Força Livre Importada.
A etapa final será em Rochedo. Em entrevista exclusiva ao jornal "O Pantaneiro", Zanin, que corre em uma moto Kawasaki 450cc, demonstrou toda a expectativa para a corrida. "Estou muito animado e confiante. Se o segundo colocado ganhar, eu ficando em quarto lugar, já sou campeão. Ainda assim, vou para ganhar e, se Deus quiser, trazer mais um título para Aquidauana", falou.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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