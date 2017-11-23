'I Olimpíada dos Projetos Sociais' está sendo realizada em Aquidauana

Está sendo realizada, durante toda esta quinta-feira (23), a primeira edição da Olimpíada dos Projetos Sociais, no 9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana.

De acordo com o Tenente Coronel Fábio Batista Bogoni, o projeto de integração social é uma parceria entre o 9º BE COMB e todos os coordenadores de projetos sociais de Aquidauana e de Anastácio. "Nós temos aqui presentes o programa 'Bombeiros do Amanhã', coordenado pela equipe do Corpo de Bombeiros, 'Patrulha Mirim', de responsabilidade da Polícia Militar, 'Projeto Florestinha', da Polícia Militar Ambiental, 'Pelotão Esperança', que é desenvolvido aqui no Batalhão e o projeto 'Adote um Atleta', conduzido pelo veredor Cláudio Alviço", explicou.

O oficial ainda afirmou que o projeto se trata de uma oportunidade ímpar. "É único o fato de nós podemos estar integrando projetos sociais com uma atividade salutar, como é o esporte", pontuou.

Informações dão conta de que essa olimpíada, repleta de competições esportivas, também deverá ser realizada nos próximos anos.

*Fotos: Luiz Guido Junior