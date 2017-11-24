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Revolta

Presidente do Seduc demonstra insatisfação com 'desmando' da Federação de Futebol

Equipe já estava com despesas pagas e, ontem (23), foi surpreendida com o adiamento da partida

Schimene Duque Weber

Publicado em 24/11/2017 às 12:19

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Após o recurso apresentado ao Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS) pelo Comercial, aceito ao que diz respeito à suspensão do Campeonato Sub-17, o Presidente da Associação Atlética Seduc - Anastácio, Wilson Santana, demonstrou insatisfação com o 'desmando' da Federação de Futebol do Estado.

Em entrevista exclusiva ao jornal "O Pantaneiro", o presidente disse que acredita que as autoridades competentes não estão fazendo o seu trabalho. "Ninguém está preocupado. Nem o TJD, nem a Federação, com o que está acontecendo com relação às equipes. Nós, por exemplo, já estávamos prontos. Algumas das nossas despesas já estavam pagas e, quer dizer, final de ano está chegando e nós só temos prejuízo, até mesmo na cabeça dos nossos atletas", explicou. 

O novo julgamento está marcado para o dia 30 de novembro, próxima quinta-feira, a partir de 19h, na Sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul e, portanto, a partida deverá ser marcada somente para depois dessa data, prejudicando o planejamento do clube.

Para ler o recurso completo, publicado do site da FFMS, clique aqui

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