Atleta sul-mato-grossense de paracanoagem se prepara para 31ª Santa Delfina

O atleta sul-mato-grossense de paracanoagem Fernando Rufino está em Aquidauana se preparando para a 31ª Prova de Canoagem Santa Delfina, competição mais tradicional do Estado da modalidade, que deverá ser realizada no próximo dia 3 de dezembro.

Em entrevista exclusiva ao jornal O Pantaneiro, o atleta explicou que é a terceira vez que participa da competição e falou sobre as emoções de retornar à região do Estado onde nasceu.

"Eu estou muito contente. Há alguns dias já estou em ritmo de preparação, porque o nível vem crescendo a cada ano que passa e, graças a Deus, é o último campeonato do ano, no lugar onde eu nasci para a canoagem, aqui em Aquidauana e na região. Para mim, estar vindo aqui é motivo de muita alegria. Os meus amigos de começo de canoagem estão todos aqui", contou.

Sobre a preparação, ele disse que conta com a ajuda de muita gente da região de Aquidauana. "Aqui eu sei onde eu comecei. Eu tenho toda uma estrutura de treino, tenho meus amigos, tenho a academia EnerGym, do meu amigo Diego, tenho o professor Roberto Girotto, tenho toda a galera que me incentiva e me dá apoio, todo mundo que me colocou na canoagem", explicou.

Neste ano, na Santa Delfina, Fernando irá competir na categoria Sênior do torneio, que não é sua categoria oficial. "Vou estar duelando com grandes atletas do nosso Estado e vai ser pegado. Todo ano sempre chega todo mundo meio junto. É uma prova longa, uma prova de muita estratégia e de treinamento longo e resistente. Eu espero que vão chegar uns 3, 4 atletas, brigando 'bravo' aí. E eu escolhi correr nessa categoria porque, na minha, tem vários atletas que estão chegando agora e seria um pouco desleal brigar com eles, não por eu ser melhor, mas por ter mais experiência. Também quero brigar com os grandes para mostrar que a deficiência está só na cabeça e eu sou muito eficiente", pontuou, com humildade e bom humor.

Sobre sua vida atlética, ele falou sobre algumas dificuldades que encontrou esse ano em sua modalidade. "2017 era pra ter sido um pouco melhor pra mim, mas como eu sou muito azarado, acabei me acidentando de novo e não deu muito certo. Ainda assim, nesse ano, eu fui campeão da Copa Brasil e também fui campeão do Sul-Americano, em Bogotá, na Colômbia. Eu ia correr o Mundial, mas não deu certo. Essa (Sta. Delfina) é a última prova do ano e 2018 tá aí... Tudo está servido de aprendizagem para o ano que vem", finalizou.

Suporte

A entrevista exclusiva foi realizada na academia EnerGym, de propriedade de Diego Barbosa de Souza, amigo pessoal do atleta Fernando Rufino.

O dono do centro de treinamento físico também conversou com nossa equipe de reportagem sobre o suporte dado para o atleta. "Pra gente é uma honra. É o segundo ano que ele vem treinar aqui na academia, a gente sempre está de portas abertas para ele, porque ele foi uma das pessoas que fez com que a canoagem de Mato Grosso do Sul ficasse mais aparente no Brasil e no mundo, já que ele tem títulos pra fora do País. Pra gente sempre será uma honra", contou.

A academia, localizada na Marechal Mallet, na Vila Andréa, funciona das 6h às 21h, de segunda à sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 12h.



Torneio

A 31ª Santa Delfina acontece neste domingo, dia 3 de dezembro, com largada prevista para as 9h na Pousada Cachoeira do Campo e chegada a partir das 10h na Prainha de Anastácio.

Além da canoagem, será realizada a última etapa do Estadual de Stand Up Paddle, também fazendo o mesmo percurso da canoagem. Na Prainha serão ofertadas diversas atrações, como vôlei, futebol de areia e muitas outras atividades esportivas, conforme divulgou a organização do evento.

A realização é de uma parceria entre as prefeituras de Anastácio e Aquidauana, através das secretarias de esporte, da Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul e da Associação Pantaneira de Stand Up Paddle.