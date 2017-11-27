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Esportes

Equipe de natação corumbaense conquista 20 medalhas em torneio estadual

A equipe Master de Natação conta com atletas acima dos 25 anos

Renan Nucci

Publicado em 27/11/2017 às 17:46

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Equipe Master Funec Corumbá de Natação conquistou 20 medalhas no IV Torneio Master de Natação em Campo Grande. A disputa foi organizada pelo MS Master da Associação Brasileira de Natação e aconteceu na Escola MACE, em Campo Grande, no dia 25 de novembro. Participaram da competição sete dos treze atletas da categoria apoiados pela Fundação de Esporte de Corumbá (Funec). Foram 18 ouros e duas pratas em diversas modalidades.
 
A equipe Master de Natação conta com atletas acima dos 25 anos. Os esportistas de Corumbá treinam todas as noites no Corumbaense e são orientados pela treinadora Mônica Philbois. A equipe de nadadores é mantida com apoio da Funec. Essa foi a última competição da categoria Master do ano.
 
Na modalidade 25 metros livres, Corumbá levou duas medalhas de ouro e uma prata. Nos 50 metros livres foram três ouros. Já nos 50 metros peito levou uma ouro e uma prata e nos 50 costas foram três ouros. Nos 50 metros borboleta conquistaram uma medalha de ouro. No revezamento 4x50 metros livres foram quatro ouros e no revezamento 4x50 misto (homens e mulheres) mais quatro ouros. Competiram pela equipe de Corumbá cinco mulheres e dois homens que treinam desde março.

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