Nacional/O Pantaneiro se classifica para semifinal do Campeonato Amador de Futebol

Futebol
Equipe, agora, espera o vencedor de Atlético x Stillus
A equipe do Nacional/O Pantaneiro venceu, no último sábado (25), o União Bela Vista, pelo placar de 4x1, pelo Campeonato Amador de Futebol 2017.
O time titular foi formado por Lalau, Jacó, Negueba, Timbinha, Morcego, Pinhé, José Augusto, Valdes, Santiago, Nego e Bitão.
Os jogadores Pinhé (2), Santiago (1) e Bob (1), que entrou posteriormente na partida, foram os responsáveis pelos gols da equipe local.
Agora, a equipe espera o vencedor do confronto entre Atlético x Stillus.
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