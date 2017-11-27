Piloto de MS vence etapa e termina como vice no Campeonato Brasileiro de MX3

Velocidade
No sábado (25) foram realizadas as primeiras disputas da 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, que aconteceu na pista de motocross do autódromo internacional Orlando Moura, na Capital.
O piloto de Mato Grosso do Sul, Fábio Festi, venceu a prova da categoria MX3 e sagrou-se vice-campeão da classe. “Estou muito feliz. Fiquei quase 10 anos afastado do motocross e agora consegui ser vice-campeão da MX3. Com certeza esse é um dia que ficará marcado na minha vida, ainda mais correndo em casa”, declarou.
O Campeonato Brasileiro de Motocross, etapa Campo Grande é uma competição de nível nacional, sendo a maior da modalidade no Brasil e conta com a participação dos melhores pilotos do País e alguns pilotos estrangeiros.
O evento contou com a realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) em convênio com a Federação de Motocilismo de MS.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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