Delegação de MS conquistou 70 medalhas nas Paralimpíadas

Jogos Escolares
As disputas aconteceram no período de 20 a 25 de novembro no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo-SP
A 11ª edição das Paralimpíadas Escolares – Etapa Nacional contou a participação de mais de 900 atletas de 12 a 17 anos de todos os estados do Brasil. As disputas aconteceram no período de 20 a 25 de novembro no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo-SP.
Mato Grosso do Sul participou com uma delegação de 96 integrantes entre dirigentes, técnicos, staff e atletas que competiram nas modalidades de atletismo, basquete 3 x 3 , bocha, futebol de sete, judô, natação e tênis de mesa.
Além da visibilidade e da possibilidade de entrada no esporte de rendimento, as Paralimpíadas Escolares asseguram aos três primeiros lugares de cada gênero e classe das modalidades individuais o direito de receber o Bolsa Atleta nível escolar.
A participação da delegação de MS nas Paralimpíadas Escolares teve o paoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Fundesporte.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
4º Lugar Geral por ponto
5º Lugar no Quadro de Medalhas dos 27 UFs do Brasil
CLASSIFICAÇÃO POR MODALIDADE:
Atletismo: 4º Lugar
Basquete 3×3: 5º Lugar
Bocha: 2º Lugar
Judô: 5º Lugar
Futebol de Sete: 2º Lugar
Natação: 6 º Lugar
Tênis de Mesa: 3º Lugar
QUADRO DE MEDALHAS:
TOTAL: 70 medalhas
34 OURO / 26 PRATA / 10 BRONZE
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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