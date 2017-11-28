Delegação de MS conquistou 70 medalhas nas Paralimpíadas

A 11ª edição das Paralimpíadas Escolares – Etapa Nacional contou a participação de mais de 900 atletas de 12 a 17 anos de todos os estados do Brasil. As disputas aconteceram no período de 20 a 25 de novembro no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo-SP.

Mato Grosso do Sul participou com uma delegação de 96 integrantes entre dirigentes, técnicos, staff e atletas que competiram nas modalidades de atletismo, basquete 3 x 3 , bocha, futebol de sete, judô, natação e tênis de mesa.

Além da visibilidade e da possibilidade de entrada no esporte de rendimento, as Paralimpíadas Escolares asseguram aos três primeiros lugares de cada gênero e classe das modalidades individuais o direito de receber o Bolsa Atleta nível escolar.

A participação da delegação de MS nas Paralimpíadas Escolares teve o paoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Fundesporte.

CLASSIFICAÇÃO FINAL



4º Lugar Geral por ponto

5º Lugar no Quadro de Medalhas dos 27 UFs do Brasil

CLASSIFICAÇÃO POR MODALIDADE:



Atletismo: 4º Lugar

Basquete 3×3: 5º Lugar

Bocha: 2º Lugar

Judô: 5º Lugar

Futebol de Sete: 2º Lugar

Natação: 6 º Lugar

Tênis de Mesa: 3º Lugar

QUADRO DE MEDALHAS:



TOTAL: 70 medalhas

34 OURO / 26 PRATA / 10 BRONZE