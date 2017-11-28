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Jogos Escolares

Delegação de MS conquistou 70 medalhas nas Paralimpíadas

As disputas aconteceram no período de 20 a 25 de novembro no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo-SP

Renan Nucci

Publicado em 28/11/2017 às 17:50

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A 11ª edição das Paralimpíadas Escolares – Etapa Nacional contou a participação de mais de 900 atletas de 12 a 17 anos de todos os estados do Brasil. As disputas aconteceram no período de 20 a 25 de novembro no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo-SP.

Mato Grosso do Sul participou com uma delegação de 96 integrantes entre dirigentes, técnicos, staff e atletas que competiram nas modalidades de atletismo, basquete 3 x 3 , bocha, futebol de sete, judô, natação e tênis de mesa.

Além da visibilidade e da possibilidade de entrada no esporte de rendimento, as Paralimpíadas Escolares asseguram aos três primeiros lugares de cada gênero e classe das modalidades individuais o direito de receber o Bolsa Atleta nível escolar.

A participação da delegação de MS nas  Paralimpíadas Escolares teve o paoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Fundesporte.

CLASSIFICAÇÃO FINAL


4º Lugar Geral por ponto
5º Lugar no Quadro de Medalhas dos 27 UFs do Brasil

 

CLASSIFICAÇÃO POR MODALIDADE:


Atletismo: 4º Lugar
Basquete 3×3: 5º Lugar
Bocha: 2º Lugar
Judô: 5º Lugar
Futebol de Sete: 2º Lugar
Natação: 6 º Lugar
Tênis de Mesa: 3º Lugar

QUADRO DE MEDALHAS:


TOTAL: 70 medalhas
34 OURO / 26 PRATA / 10 BRONZE

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