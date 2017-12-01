Brasil começa a Copa enfrentando Suíça, Costa Rica e Sérvia

Rússia 2018
A definição dos oito grupos da primeira fase foi feita nesta sexta-feira (1º), em cerimônia organizada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), em Moscou
O Brasil terá como adversários, na primeira fase da Copa do Mundo 2018, na Rússia, pelo Grupo E, Suíça, Costa Rica e Sérvia.
A definição dos oito grupos da primeira fase foi feita nesta sexta-feira (1º), em cerimônia organizada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), em Moscou.
A partida de estreia da Seleção Brasileira será no dia 17 de junho, contra a Suíça, na cidade de Rostov-on-Don. Depois, o Brasil jogará com a Costa Rica, em São Petersburgo, no dia 22. E a terceira partida será disputada em 27 de junho, contra a Sérvia.
Caso o Brasil se classifique em primeiro lugar, enfrentará nas oitavas de final o segundo colocado do grupo F, formado por Alemanha, México, Suécia e Coréia do Sul. Caso se classifique em segundo lugar pelo grupo E, o Brasil terá pela frente o segundo colocado do grupo F.
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