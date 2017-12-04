Atletas de Aquidauana e Anastácio dominam pódio da 31ª Santa Delfina

Os resultados da 31ª Santa Delfina, mais tradicional prova de canoagem sul-mato-grossenseque, já estão disponíveis. O evento aconteceu neste domingo (3), na águas do Rio Aquidauana, onde também ocorreu a última etapa do Estadual de Stand Up, que fez o mesmo percurso da canoagem. Atletas de Aquidauana e Anastácio dominaram o pódio da competição.

A largada ocorreu às 9h na Pousada Cachoeira do Campo e a chegada às 10h na Prainha de Anastácio. Na Prainha foram ofertadas diversas atrações, como vôlei, futebol de areia e muitas outras atividades esportivas.

Canoístas de todas as regiões de Mato Grosso do Sul e de outros estados participaram do grande desafio, percorrido em ritmo muito forte, em uma prova considerada de meia maratona.

Confira os resultados da 31ª Prova de Canoagem Santa Delfina.

Canoagem Categoria Turismo

Masculino

1º Marcos Mello -Aquidauana

2ºDiego Souza - Aquidauana

3ºEron Marques - Aquidauana

Feminino

1º Barbara Marinho - C. Grande

2º Nicole Keppek - C. Grande

3º Luiza Duarte - Aquidauana

Master

1º Gilson Silva - Aquidauana

2º Epifânio Oliveira - Anastacio

3º Wilson Hiroshi - C. Grande

Junior

1º Pedro Henrique Avila- C. Grande

2º Julian Segovia - C. Grande

3º Edgar Balbuena - Aquidauana

Especial

1º Fernando Rufino - Itaquiraí

2º Rafael Girotto - Aquidauana

3º Gustavo Figueiró - C. Grande

Paracanoagem

1º Patrick pisoni- C. Grande

2º Ademar Lugão - Sto Antonio de Padua /RJ



K1 Olimpico

1º Patrick Pisoni - C. Grande

2º Joaquim Gabriel - Aquidauana

3º Nildo Balduino - Aquidauana

Resultado Standup

Open feminino

1º Cristiane

2º Renata

3º Camila basso

Race feminino

1º Libera

2º Luciana orsi

3º Monica

4º Tatiana

5º Camila Chacom

Open masculino

1º Ivan

2º Junnior

3º Milton

4º Alexandre

5º Roberto

6º Tassio

Race Masculino

1º Luiz Felipe

2º Marcelo rebua

3º Paulo

4º Vitinho

5º Bito

6º Girotto

7º Teco

8º Guilherme

9º Pedro

Sub master feminino

1º Lu orsi

2º Monica

Sub master masculino

1º Paulo

2º Bito

3ºTeco

Sub super master masculino

1º Girotto

2º Roberto

A realização do evento foi uma parceria entre as prefeituras de Anastácio e Aquidauana, através das secretarias de esporte, da Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul e da Associação Pantaneira de Stand Up Paddle.