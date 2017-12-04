Atletas de Aquidauana e Anastácio dominam pódio da 31ª Santa Delfina

Canoagem e Stand Up
Canoístas de todas as regiões de Mato Grosso do Sul e de outros estados participaram do grande desafio
Os resultados da 31ª Santa Delfina, mais tradicional prova de canoagem sul-mato-grossenseque, já estão disponíveis. O evento aconteceu neste domingo (3), na águas do Rio Aquidauana, onde também ocorreu a última etapa do Estadual de Stand Up, que fez o mesmo percurso da canoagem. Atletas de Aquidauana e Anastácio dominaram o pódio da competição.
A largada ocorreu às 9h na Pousada Cachoeira do Campo e a chegada às 10h na Prainha de Anastácio. Na Prainha foram ofertadas diversas atrações, como vôlei, futebol de areia e muitas outras atividades esportivas.
Canoístas de todas as regiões de Mato Grosso do Sul e de outros estados participaram do grande desafio, percorrido em ritmo muito forte, em uma prova considerada de meia maratona.
Confira os resultados da 31ª Prova de Canoagem Santa Delfina.
Canoagem Categoria Turismo
Masculino
1º Marcos Mello -Aquidauana
2ºDiego Souza - Aquidauana
3ºEron Marques - Aquidauana
Feminino
1º Barbara Marinho - C. Grande
2º Nicole Keppek - C. Grande
3º Luiza Duarte - Aquidauana
Master
1º Gilson Silva - Aquidauana
2º Epifânio Oliveira - Anastacio
3º Wilson Hiroshi - C. Grande
Junior
1º Pedro Henrique Avila- C. Grande
2º Julian Segovia - C. Grande
3º Edgar Balbuena - Aquidauana
Especial
1º Fernando Rufino - Itaquiraí
2º Rafael Girotto - Aquidauana
3º Gustavo Figueiró - C. Grande
Paracanoagem
1º Patrick pisoni- C. Grande
2º Ademar Lugão - Sto Antonio de Padua /RJ
K1 Olimpico
1º Patrick Pisoni - C. Grande
2º Joaquim Gabriel - Aquidauana
3º Nildo Balduino - Aquidauana
Resultado Standup
Open feminino
1º Cristiane
2º Renata
3º Camila basso
Race feminino
1º Libera
2º Luciana orsi
3º Monica
4º Tatiana
5º Camila Chacom
Open masculino
1º Ivan
2º Junnior
3º Milton
4º Alexandre
5º Roberto
6º Tassio
Race Masculino
1º Luiz Felipe
2º Marcelo rebua
3º Paulo
4º Vitinho
5º Bito
6º Girotto
7º Teco
8º Guilherme
9º Pedro
Sub master feminino
1º Lu orsi
2º Monica
Sub master masculino
1º Paulo
2º Bito
3ºTeco
Sub super master masculino
1º Girotto
2º Roberto
A realização do evento foi uma parceria entre as prefeituras de Anastácio e Aquidauana, através das secretarias de esporte, da Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul e da Associação Pantaneira de Stand Up Paddle.
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