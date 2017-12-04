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Circuito Inédito

Atletas de Aquidauana e Anastácio sobem ao pódio no 1º Desafio 6h de Mountain Bike

Evento inédito em Mato Grosso do Sul foi realizado na Fazenda Piana, entre Campo Grande e Sidrolândia

Daniele Valentin

Publicado em 04/12/2017 às 09:45

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Realizado na Fazenda Piana, entre os municípios de Campo Grande e Sidrolândia, o Desafio 6h de Mountain Bike Festival 2017 premiou quatro atletas de Aquidauana e Anastácio, neste domingo (3). Disputado em um circuito de aproximadamente 8km no bike park nas dependências da propriedade, o evento exigiu dos participantes o maior número de voltas dentro das 6 horas de competição.

Inédita em Mato Grosso do Sul, a competição foi disputada nas categorias solo (individual), duplas (em revezamento) e quartetos (em revezamento). No sábado (2), após entrega dos kits, a pista foi liberada para reconhecimento.

Para ganhar o circuito, o atleta teria de fazer o maior número de voltas e 6h, mas em caso de empate, o critério definido é o de menor tempo entre os participantes.

Todos os participantes receberam medalhas finisher por concluírem a prova, porém medalhas de pódio foram entregues apenas aos atletas do 1º ao 5º lugar, nas suas respectivas categorias.

Os atletas Fábio Lopes de Paula, Léo Oliveira, Andreia Oliveira e Isabela Arima ficaram em 5º lugar no quarteto misto. Telly Mara, de Anastácio, ficou em primeiro lugar no quarteto feminino.

As inscrições foram limitadas e abertas a atletas amadores, atletas federados ou não, com idade igual ou superior a 14 anos nas duplas e quartetos, e 16 anos em solos, divididos conforme regulamento de suas categorias.

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